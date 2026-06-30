Şanlıurfa'da patlama: 2 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çocukların oyun oynadığı sokakta patlama yaşandı.

Patlamada A.K. isimli 3 yaşındaki kız çocuğu ile M.Y. isimli 6 yaşındaki erkek çocuğu yaralandı.

Yaralı çocuklar mahalleli ve aileleri tarafından araçlarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri patlamanın yaşandığı sokağı geçişlere kapattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Henüz kaynağı belli olmayan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahallede paniğe neden olan patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili incelemeler sürüyor.