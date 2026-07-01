Şanlıurfa’da sahipsiz köpek saldırısı: 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Yukarı Göklü Mahallesi’nde, evinin önünde ailesiyle vakit geçiren Muhammed Ali Aral, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğun yakınları, hızla müdahale ederek küçük çocuğu köpeğin elinden kurtardı.

Başından yaralanan çocuk, ilk olarak Halfeti Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerin ardından küçük çocuğun taburcu edildiği öğrenildi.

BABADAN SOKAK KÖPEKLERİNE TEPKİ

Çocuğun babası Aziz Aral, olay sırasında çocuğun annesi ve halasının da yanında olduğunu belirterek saldırının aniden gerçekleştiğini söyledi.

Aral, “Oğlum evin önündeydi, bir anda köpek saldırdı. Halası müdahale ederek kurtardı.” dedi.

"TOPLATILMALARI GEREKİYOR"

Yaşanan olayın ardından konuşan baba Aral, sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

Aral, “Sadece benim çocuğum değil, başka çocuklar da zarar görebilir. Köpeklerin toplatılması lazım.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili yetkililerin bölgedeki sahipsiz hayvanlara yönelik inceleme başlatabileceği belirtilirken, mahalle sakinleri de benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.