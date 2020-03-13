Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler arasında Meydan Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Parkı önünde kavga çıktı.

3 KİŞİYE ATEŞ AÇTI

Kavgada iddiaya göre Abdulkadir S. isimli şahıs yanında getirdiği silahla Gökhan Y., Mehmet Y. ve Yusuf Y.’ye ateş açtı. Her 3 şahıs da silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken zanlı ise polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı. Kavga ile ilgili soruşturma devam ediyor.