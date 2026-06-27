Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 70 yaşındaki yaşlı adam evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'ta Mahalleden silah sesleri duyulması üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
70 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Silah seslerinin geldiği eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Doğan'ın (70) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.
70 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)