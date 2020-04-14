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Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin saldırması sonucu 3'ü ağır 6 çocuk yaralandı.

İHA |
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Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde aynı sokağın farklı bölgelerinde oyun oynayan 6 çocuk, başıboş dolaşan 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ PARÇALADILAR

Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

3'Ü AĞIR 6 ÇOCUK YARALANDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D.’yi (13) Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3’ü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 3 çocuğun tedavisinin ise Viranşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

BELEDİYE 2 KÖPEĞİ YAKALADI

Saldırı sonrası harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekleri 2 köpeği yakaladı. Diğer köpeği yakalamak için çalışmaların davam ettiği öğrenildi. Köpeklerin yakalanması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, diğer köpeğin de kısa sürede yakalayacağını söyledi. Belediyede görevli Veteriner Hekim Mahmut Çetin ise, “Gelen ihbarı değerlendirerek ekiplerle beraber kısa süre içinde çocuklara saldıran köpeklerden 2 tanesini yakalamayı başardık" dedi.

KÖPEKLERİN KUDUZ OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Köpeklerin kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Şanlıurfa merkeze götürülerek kontrolden geçirileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı

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