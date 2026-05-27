Şanlıurfa'da takla atan otomobilde 2’si bebek 5 kişi yaralandı

Siverek–Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 FTU 12 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, yol kenarındaki şarampole düşerek takla attı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan yolcular savruldu.

2’Sİ BEBEK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç içerisinde bulunan 1 yaşındaki M.B. ile yine 1 yaşındaki bir bebek, ayrıca S.B. (40), Z.D.B. (18) ve F.B. (35) yaralandı. Yaralıların çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştığı ve çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından jandarma ve trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Siverek–Adıyaman karayolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.