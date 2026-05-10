Şanlıurfa’da tarlalar kırmızıya büründü

Şanlıurfa’nın özellikle Suruç ve Siverek ilçelerinde baharın gelişiyle birlikte gelincik ve kandamlası çiçekleri geniş tarım arazilerini kapladı. Kırmızı tonlara bürünen tarlalar, hem bölge halkının hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

TARLALAR DOĞANIN RENK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜ

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte açan gelincik ve kandamlası çiçekleri, Şanlıurfa kırsalında eşsiz bir manzara oluşturdu. Rüzgârla birlikte dalgalanan kırmızı çiçekler, bölgeyi adeta doğal bir tabloya çevirdi.

Vatandaşlar, bu eşsiz görüntü karşısında tarlalara girerek çiçekler arasında dolaştı ve fotoğraf çekti.

YOLDAN GEÇENLER MANZARAYA KAYITSIZ KALAMIYOR

Bölgeden geçen sürücüler, kırmızıya bürünen tarlaları görünce araçlarını durdurarak manzarayı izledi. Özellikle Siverek güzergâhında oluşan görüntü, sosyal medyada da ilgi görmeye başladı.

Bazı vatandaşlar çiçekleri toplarken, bazıları ise bu doğal güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

“KANDAMLASI VE GELLİNCİK KARŞI KARŞIYA”

Bölgeden geçen vatandaşlardan Günay Kodaz, gördüğü manzaranın etkileyici olduğunu belirterek, “Yoldan geçerken kıpkırmızı çiçekleri görünce durmak zorunda kaldım. İlkbahar gerçekten çok güzel. İlk kez kandamlası çiçeğini görüyorum, gelincikle karıştırmıştım ama farklıymış” dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe ise gelincik çiçeğinin çeşitli alanlarda kullanıldığını belirterek, bitkinin özellikle bitkisel çay ve şerbetlerde değerlendirildiğini ifade etti.

DOĞA TURİZMİ İÇİN POTANSİYEL OLUŞTURUYOR

Şanlıurfa kırsalında ortaya çıkan bu doğal renk şöleni, bölgenin doğa turizmi açısından da dikkat çekici bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Her yıl bahar aylarında tekrarlayan bu görüntü, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.