Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar gölgelere akın etti

Türkiye, sıcak havaların etkisi altına girdi.

Birçok ilde etkili olan yüksek sıcaklıklar, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı.

Bu illerden bir tanesi de Şanlıurfa oldu.

TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

ŞEMSİYE VE ŞAPKALAR ÇIKARILDI

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştı.

Öte yandan tarihi çarşılar bölgesinde, vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

ÇOCUKLAR SU KANALINA GİRDİ

Bazı çocukların ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.