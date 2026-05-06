Şanlıurfa'da tır garajında korkutan yangın

Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesine bağlı Abdurrahman Dede Mahallesi'nde bulunan tır garajında çıktı. Garaj içerisinde park halindeki araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HIZLI MÜDAHALE SONRASI YANGIN KONTROL ALTINDA

Garajdan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale etti.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer araçlara ve alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Muhtemel bir facianın önüne geçilirken, çıkan yangında 3 araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.