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Şanlıurfa'da üstüne yıldırım düşen çoban öldü

Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybetti.

İHA | 27.03.2020 - 02:16..
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi kırsalında koyunları otlatan Mehmet Taşçılar'a (22) yıldırım isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çobanın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, olayı jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşçılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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