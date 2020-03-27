Şanlıurfa'da üstüne yıldırım düşen çoban öldü

1 Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı Hafter’e bağlı milisler Trablus’ta bir hastaneye bombalı saldırı gerçekleştirdi.

2 ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

3 Mahalle ve semt pazarlarına koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelgeye göre mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan maddeler satılmayacak.

4 Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

5 Antalya'da havalimanında uyuşturucu madde kontrolü Antalya Havalimanı’nda bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

6 Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı Dünyanın birçok ülkesinde binlerce can alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılma süreci devam ediyor.