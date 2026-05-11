Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Şanlıurfa'da Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 28 mahalleye eş zamanlı operasyon yapıldı.

İlçedeki 45 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalandı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İlçede 5 Mayıs 2026'da düzenlenen operasyonda da 46 kişi tutuklanmıştı.