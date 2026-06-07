Şanlıurfa'da üzerinden düştüğü biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde 44 yaşındaki Ekrem Arslan arpa hasadı sırasında üzerinde bulunduğu biçerdöverden dengesini kaybederek düştü.

Ekrem Arslan, üzerinden düştüğü biçerdöverin altında kaldı.

Etraftakiler tarafından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekrem Arslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ekrem Arslan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.