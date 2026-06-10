Şanlıurfa'daki unlu mamuller denetiminde mide bulandıran görüntüler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Konuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Konuklu Unlu Mamulleri" isimli işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, üretim alanlarında hijyen standartlarının karşılanmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara başvurulduğu tespit edildi.

TATLIDAN BÖCEK ÇIKTI

Ekiplerin incelemeleri sırasında işletmede satışa sunulan tatlı ürünlerinden birinin içerisinde böcek bulunduğu belirlendi.

Tespit edilen durum üzerine işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANTEP FISTIĞI YERİNE YER FISTIĞI

Denetimlerde ayrıca, içerisinde Antep fıstığı bulunduğu belirtilen bazı ürünlerde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer, bu durumun tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu ve gıda mevzuatına aykırılık teşkil ettiğini değerlendirdi.

PARA CEZASI KESİLDİ VE MÜHÜRLENDİ

Hazırlanan denetim raporları doğrultusunda işletmeye 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

Halk sağlığını riske atan ihlaller nedeniyle işletmenin faaliyetlerine son verilerek iş yeri mühürlendi.