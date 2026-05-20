Şansın adresi! Biletleri aynı yerden aldı, iki kez ikramiye kazandı...

ABD'de yaşanan ilginç bir milli piyango hikayesi, şansını deneyenlerin dikkatini çekti.

Ohio eyaletinde yaşayan Brunswick’li Richard, kısa aralıklarla iki kez kazı kazan piyangosunda ikramiye kazandı.

Piyango yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Richard, Mart ayında Brunswick’teki bir Valero benzin istasyonundan satın aldığı kazı kazan biletiyle ilk kez şansını denedi.

“5.000.000 dolarlık” seri olarak tanımlanan biletten tam ödül kazandı.

Birkaç hafta sonra aynı istasyona geri dönen Richard, bu kez “1 milyar dolarlık” kazı kazan bileti satın aldı. Bu biletten de 10.000 dolarlık ikramiye elde etti.

Piyango yetkilileri, aynı noktadan iki kez kazanmasının dikkat çekici olduğunu belirterek Richard’ın “buranın şanslı bir benzin istasyonu olabileceğini düşündüğünü” aktardı.

Yetkililere göre Richard, ilk kazancına inanmakta zorlandığını, ikinci kez kazanmasının ardından ise bunun bir “ilahi güç” olduğunu söyledi.

Vergi kesintilerinin ardından Richard’ın eline toplam 10.987,50 dolar geçeceği bildirildi.

Kazandığı parayı ise yeni bir çatı yaptırmak için kullanmayı planladığını açıkladı.