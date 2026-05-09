Sapanca Gölü yağışlarla nefes aldı: Kritik seviye yeniden aşıldı

Marmara Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, uzun süredir yaşanan kuraklık ve su kayıplarının ardından yağışların etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Su seviyesinin kritik eşik olarak kabul edilen 30 metre kotunu aşması, gölde kısmi bir rahatlama sağladı.

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan göl, son aylarda yağış azlığı, bilinçsiz kullanım ve çeşitli çevresel etkenler nedeniyle tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti.

KRİTİK EŞİK YAĞIŞLARLA AŞILDI

Yapılan ölçümlere göre Sapanca Gölü’nün su seviyesi, 9 Mayıs itibarıyla 30,04 metreye yükseldi. Böylece göl, geçen yıl temmuz ayından bu yana ilk kez kritik 30 metre kotunun üzerine çıktı.

Uzmanlar, bu yükselişin tamamen son dönemlerdeki yağışlar ve ek su kaynaklarının göle yönlendirilmesiyle sağlandığını belirtiyor.

ALTERNATİF KAYNAKLAR DEVREYE ALINDI

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, göldeki su seviyesinin artırılması için farklı su kaynaklarının sisteme dahil edildiğini açıkladı.

Akçay Deresi ve çevredeki bazı su kaynaklarının yönlendirilmesiyle göle ek besleme yapıldığını belirten Sakallıoğlu, bu sayede seviyenin yükseltilmeye çalışıldığını ifade etti.

“GÖLÜN DOĞAL DENGESİ İÇİN TASARRUF ŞART”

Sakallıoğlu, mevcut seviyenin sevindirici olsa da ekolojik denge açısından yeterli olmadığını vurguladı:

“Sapanca Gölü’nün seviyesini korumak için su tasarrufu alışkanlığının devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yağışların sürmesiyle birlikte daha yüksek seviyeler görmeyi ve gölü eski doğal güzelliğine kavuşturmayı hedefliyoruz.”

EKOSİSTEM İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Göldeki su seviyesinin artması, kısa vadede ekolojik sistem açısından rahatlama sağlasa da uzmanlara göre kalıcı bir iyileşme için sürdürülebilir su yönetimi şart.

Sakallıoğlu, özellikle yaz aylarında olası su kesintilerinin önüne geçmek için şimdiden tedbir alındığını da ifade etti.

GÖZLER YENİ YAĞIŞLARDA

Yetkililer, Sapanca Gölü’nün yeniden eski seviyelerine ulaşabilmesi için yağışların devam etmesinin kritik önem taşıdığını belirtiyor. Göldeki yükselişin sürdürülebilir olup olmayacağı ise önümüzdeki dönemdeki iklim koşullarına bağlı olacak.