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Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı

Rize'de yaşayan Savaş Dalançıkar, Gamze Pala'yı, kendisiyle görüşmek istemediği için önce kurşun yağmuruna tuttu daha sonra boğazını kesti.

İHA |
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Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar ile görüşmeyi kabul etmedi.

ÖNCE KURŞUNLADI SONRA BOĞAZINI KESTİ

Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, öğretmenevine gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu.

Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü.

Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı ViDEO

Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA YAKALANDI

Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı

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