S.Arabistan savaş çıkacak diye korkuyor

Suudi Arabistan, bölgede herhangi bir savaş istemediğini ve bunu önlemek için de her türlü adımın atılacağını bildirdi. Riyad yönetimi ayrıca petrol tesislerine yönelik saldırılara tüm gücüyle karşılık verebileceğini belirterek topun şimdi İran'ın sahasında olduğunu kaydetti.

Başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, "Suudi Arabistan Krallığı bölgede bir savaş istemiyor ve herhangi bir savaşın peşinde de değil." açıklamasında bulundu.

El Cubeyr, "Suudi Arabistan savaşı önlemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak karşı tarafın savaşı seçmesi durumunda Kraliyet, tüm güç ve kararlılıkla karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını da savunacaktır." ifadelerini kullandı.

GEMİLER SABOTAJA UĞRAMIŞTI

Suudi Arabistan'da geçen salı günü iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmiş ve yine geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

Saldırıları Yemen merkezli Şii Husiler üstlenirken Riyad yönetimi saldırının ardında İran'ın olduğunu savunmuştu. İran ise suçlamayı reddetmişti.

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile savaş çıkmayacakİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş çıkmayacağından emin olduklarını söyledi.

"TRUMP'I SAVAŞA SOKUYORLAR"

Zarif, "Savaş çıkmayacağından eminiz çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de bölgede kimse İran'ın karşısına çıkma fikrine ya da yanılsamasına sahip." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki bazı isimlerin İran'a karşı savaş arzuladığını öne süren Zarif, "Trump son zamanlarda savaş istemediğini açıkladı ancak çevresindeki kişiler onu savaşa yönlendirmeye çalışıyor." dedi.