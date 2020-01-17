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S.Arabistan'dan ABD'ye 500 milyon dolar

Suudi Arabistan'ın, ülkesinde faaliyet gösteren Amerikan askerleri için ABD'ye 500 milyon dolar ödediği açıklandı.

AA | 17.01.2020 - 20:08..
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CNN'nin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ödemenin geçen yıl Aralık ayında yapıldığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, "Başkan (Trump'ın) ortak yük paylaşımını arttırma yönergesine uygun olarak Savunma Bakanlığı, bölgesel güvenliği destekleyen, düşmanlık ve saldırganlığı caydıran askeri birliklerimizin maliyetini paylaşma konusunda Suudi Arabistan'ı devreye soktu. Suudi hükümeti bu faaliyetlere ilk katkıyı yapmıştır" dedi.

Haberde, Eylül 2019'da İran tarafından yapıldığı öne sürülen insansız hava aracı saldırılarından sonra Suudi petrol tesislerini korumak için ülkeye binlerce ilave ABD askerinin gönderildiği ve tesislerin çevresine füze savunma bataryasının yerleştirildiği anlatıldı.

1 MİLYAR DOLAR DEPOZİTO

İki ülke arasında, Suudiler tarafından ABD askeri maliyetlerinde hangi masrafların karşılanacağının detayları ve Yemen savaşındaki desteği de dahil ABD'ye nihai olarak ne kadar borçlu olduğu konusunda ikili görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Fox News'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ın söz konusu masrafların için bankaya 1 milyar dolar depozit yatırdığını belirtmişti.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin askeri maliyetlerini karşılamak için ilk defa ödeme yapmadığına, 1990-1991 yıllarında Körfez Savaşı'nın maliyeti olarak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin ABD'ye 36 milyar dolar ödediğine dikkat çekildi.

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