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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

İBB Başkanlık Binası önünde toplanan kalabalık Ekrem İmamoğlu'nun 2. kez Başkan seçilmesini kutluyor.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 18:51..
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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

31 Mart'tın ardından 23 Haziran'da 800 bin oy farkla belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde mazbatasını aldıktan sonra Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na gitti.

MÜHRÜ ALDI

İmamoğlu, seçimler iptal edildikten sonra Belediye Başkanlığı'na vekalet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mührü de alarak 2 ay aradan sonra görevine dönmüş oldu.

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

SARAÇHANE TIKLIM TIKLIM

Ekrem İmamoğlu'nun görevi teslim aldıktan sonra yapacağı konuşma için toplanan kalabalık bina önündeki her yeri doldurdu. İstanbul'un yeni başkanını bekleyenlerin görüntüsü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

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