Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu izdihamı

31 Mart'tın ardından 23 Haziran'da 800 bin oy farkla belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde mazbatasını aldıktan sonra Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'na gitti.
MÜHRÜ ALDI
İmamoğlu, seçimler iptal edildikten sonra Belediye Başkanlığı'na vekalet eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mührü de alarak 2 ay aradan sonra görevine dönmüş oldu.
SARAÇHANE TIKLIM TIKLIM
Ekrem İmamoğlu'nun görevi teslim aldıktan sonra yapacağı konuşma için toplanan kalabalık bina önündeki her yeri doldurdu. İstanbul'un yeni başkanını bekleyenlerin görüntüsü havadan çekilen fotoğraflara yansıdı.