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Sarı Yelekli protestocu kadına coplu saldırı

30'uncu haftasına giren Sarı Yelekliler, Fransa sokaklarında eylemlerine devam ederken, protestocu bir kadın polisin şiddetine maruz kaldı.

DHA | 09.06.2019 - 11:20..
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Sarı Yelekli protestocu kadına coplu saldırı

Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 30’uncu haftasında devam ediyor. Montpellier şehrinde yapılan protestolarda, polisin, kadın eylemcilere uyguladığı şiddet amatör kameralarca kaydedildi.

Sarı Yelekli protestocu kadına coplu saldırı VİDEO

POLİS COPLA KOVALADI

Görüntülerde, polislerin, birbirini tutan iki kadını gözaltına almaya çalıştığı; kadınları ayırmak ve gözaltına almak için copla vurdukları görüldü.

Kadınların direnmeleri üzerine sert müdahaleye devam eden polislerden birinin yere düştüğü; bir kadın eylemcinin kaçtığı; diğer kadının yere düştüğü ve polislerin kadını gözaltına aldığı görülüyor. Görüntülerde diğer eylemcilerin de polise karşı koyduğu, polislerin onları da copla kovaladığı görülüyor.

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