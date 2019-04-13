Sarı Yelekliler 22. kez eylemde

Fransa hükümtinin akaryakıt vergilerine getirdiği zamlara karşı 17 Kasım'da başlayan ve giderek Cumhubaşkanı Emmnuel Macron'a karşı bir harekete dönüşen Sarı Yelekliler, 22'inci kez sokaklara çıkarak hükümeti protesto etti.

Cumhubaşkanı Macron, hafta başında Sarı Yelekliler eylemlerinin uzaması üzerine onların taleplerini dinlemek üzere tüm ülkede başlattığı ulusal büyük tartışma toplantılarının ardından uygulayacağı reformları açıklayacak. Sarı Yelekliler, Macron'un açıklamasından yalnızca bir kaç gün önce hükümete "güçlü bir mesaj vermek" için yeniden tüm ülkede eylem yaptı.

Cumhurbaşkanı Macron'un onaylayarak yürürlüğe koyduğu sert gösteri ve yürüyüş yasasının gölgesinde gerçekleşen eylemlerde, sert şiddet olaylarına sahne olan Paris'in Champs Elysees caddesi, Touluse'un Capitol Meydanı gösterilere yasaklandı.

PARİS'TE BİRÇOK YERDE EYLEM YASAKLANDI

Toulouse kentinde öğle saatlerinde toplanan Sarı Yelekliler'e, yürüyüş başladıktan yalnızca bir saat sonra, anarşist grup Black Blocs militanları, siyah kıyafetleri ve maskeleriyle katılınca, göstericiler ve polis karşı karşıya geldi.

Barikat kurarak, çöp bidonlarını ateşe veren göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Eyleme katılan bir grup ise, sert cisimler atarak, inşaat makinalarını ve araçları ateşe vererek polisle çatıştı. Özellikle, yasaklanan Capitol meydanına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar saatler boyunca sürdü.