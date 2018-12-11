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'Sarı Yelekliler' eylemlerde tanışıp evlendi

Fransa'daki protesto gösterileri sırasında tanışan genç çift, evlilik kararı aldı. Genç çift, düğün sırasında 'Sarı Yelek' giydi.

DHA | 11.12.2018 - 16:53..
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Fransa'da "Sarı Yelekliler" eylemlerinde tanışan çift, düğünlerini de "Sarı Yelekliler" eylemlerinin sürdüğü sırada, eylem alanında yaptı.

'Sarı Yelekliler' eylemlerde tanışıp evlendi

"SARI DAMATLIK VE SARI GELİNLİK"

Fransa'nın Tarbes bölgesinde düzenlenen düğünde, damadın 'sarı yelek' bir takım; başına sarı çiçeklerden oluşmuş bir taç takan gelinin ise özel dikim 'sarı yelek' temalı bir gelinlik giydiği görüldü.

Çiftin, eylemler sırasında tanıştığı ve bir barikat yanında evlenme kararı aldıkları öğrenildi. Çiftin, bu mutlu ve unutulmaz anlarını ise arkadaşları fotoğraflayarak paylaştı.

'Sarı Yelekliler' eylemlerde tanışıp evlendi

'Sarı Yelekliler' eylemlerde tanışıp evlendi

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