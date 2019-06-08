Sarı Yelekliler eylemleri 7 ayı doldurdu

Fransa’da Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan sarı yeleklilerin eylemleri 30’uncu haftasında da devam ediyor.

Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris ve Montepellier olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.

Sarı Yelekliler eyleme devam ediyor VİDEO

YİNE ÇATIŞMA ÇIKTI

Montepellier’de polisin protestoculara biber gazı ile saldırdığı belirtildi. Ülkenin güneyindeki Monpellier'deki katılımın Paris'ten daha yüksek olmasıysa dikkat çekti.

Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden Eric Drouet, eylemcilere bugün Champs-Élysées'deki "evlerine" dönmeleri çağrısı yapmıştı.