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'Sarı Yelekliler': Fransızlar aptal değil

'Sarı Yelekliler'; Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in, akaryakıta 6 aylığına zam yapmayacaklarını açıklamasını yeterli bulmadı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 10:34..
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3 hafta boyunca devam eden protestolar, tam son bulacak derken "Sarı Yelekliler"den yeni bir açıklama daha geldi.

'Sarı Yelekliler': Fransızlar aptal değil

"FRANSIZLAR EKMEĞİN KENDİSİNİ İSTİYOR"

"Sarı Yelekler"in sözcülerinden Benjamin Cauchy, Le Figaro'ya bir değerlendirmede bulundu. Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in, akaryakıt açıklamalarını yeterli bulmadıklarını dile getiren Cauchy, "Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor." diye konuştu.

'Sarı Yelekliler': Fransızlar aptal değil

"FRANSIZLARI SANDIĞA GÖTÜRSÜN"

Cauchy, ayrıca Fransız vatandaşlarının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini dile getirdi. Cauchy, "Bunu yapamıyorsa Fransızları tekrar sandığa götürsün." dedi.

'Sarı Yelekliler': Fransızlar aptal değil

EYLEMLER DEVAM EDECEK

Sarı Yeleklerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, cumartesi günü iptal edilmesi istenen eylemlerin yapılacağını ifade etti.

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