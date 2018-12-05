'Sarı Yelekliler': Fransızlar aptal değil

3 hafta boyunca devam eden protestolar, tam son bulacak derken "Sarı Yelekliler"den yeni bir açıklama daha geldi.

"FRANSIZLAR EKMEĞİN KENDİSİNİ İSTİYOR"

"Sarı Yelekler"in sözcülerinden Benjamin Cauchy, Le Figaro'ya bir değerlendirmede bulundu. Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in, akaryakıt açıklamalarını yeterli bulmadıklarını dile getiren Cauchy, "Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor." diye konuştu.

"FRANSIZLARI SANDIĞA GÖTÜRSÜN"

Cauchy, ayrıca Fransız vatandaşlarının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini dile getirdi. Cauchy, "Bunu yapamıyorsa Fransızları tekrar sandığa götürsün." dedi.

EYLEMLER DEVAM EDECEK

Sarı Yeleklerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, cumartesi günü iptal edilmesi istenen eylemlerin yapılacağını ifade etti.