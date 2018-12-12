Kendine “Sarı Yelekliler” adını veren protestocu gruplar, yaklaşık üç haftadır başta Paris olmak üzere Fransa’nın birçok yerinde eylemlerine devam ediyor. Hükümetin akaryakıt zammını geri almasına rağmen durdurulamayan göstericiler ile yetkililer arasındaki görüşmeler sürüyor.

Olaylarda, yaralanan binlerce gösterici ve polis, gözaltılar, sokaklarda yağmalanan yüzlerce dükkan derken, maddi değerleri azımsanmayacak kadar yüksek olan arabaları da ateşe verdiler.

EKONOMİ BÜYÜK YARA ALDI

Fransa'da akaryakıt zammını protesto eden “Sarı Yelekliler”in, haftalardır süren eylemleri, yılbaşı hazırlığındaki Fransız perakendecileri vurdu.

Fransız perakendeciler, eylemlerin başladığı 17 Kasım’dan bu yana yaklaşık bir milyar euro gelir kayıp yaşadıklarını açıkladı.

Otel rezervasyonları yarı yarıya iptal edilirken, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden birisi olan Paris’in turizmi de zarar gördü. Araçların ve çevrenin gördüğü zararın maliyetleri ise henüz tespit edilemedi.

Sarı Yelekliler otomobil canavarı çıktı ViDEO

ARAÇ YAKMAK FRANSIZLAR İÇİN SIRADAN

Fransız polisinin verilerine göre ülkede en çok işlenen asayiş suçlarından birisi otomobil yakmak. Fransa’da arabaları yakmak için herhangi bir neden yok. Futbol maçlarının öncesinde holiganların karşılaşmalarında, göçmen eylemlerinde veya yılbaşlarında şehrin birçok noktasında araçlar yakılabiliyor. Geçtiğimiz yılbaşında polis verilerine göre Fransa’da 650 araç yakıldı.

40 BİN ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Araç yakma alışkanlığı olan toplumdan da büyük bir destek alan “Sarı Yelekliler”in ateşe verdiği otomobillerin sayısı oldukça fazla.

Fransız polisi, geçtiğimiz günlerde eylemlerin başladığı 17 Kasım tarihinden itibaren, ülke genelinde birçoğu lüks segment olan 40 binin üzerinde aracın zarar gördüğünü açıkladı.

YAKILAN ARAÇLARIN İÇİNDE ROLLS ROYCE, PORSCHE VE MERCEDES AMG GT DE VAR

Zengin ve aristokrat kesime karşı artarak devam eden bu öfke, lüks araçları vuruyor. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan Mercedes AMG GT Coupe ve Porsche 911’in yanı sıra Kraliyet aracı diye de adı geçen Rolls Royce’da kameraların önünde ateşe verildi.

Otomobilseverlerin ciğerini yakan bu görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi.