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Sarı Yelekliler Paris’i felç etti

Fransa'da "Sarı Yelekliler", bugün de eylem için toplanıyor. Gösterilerin 5. büyük dalgasında, Başkent’in sokakları abluka altında.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 12:59..
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Sarı Yelekliler Paris’i felç etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan "Sarı Yelekliler", bugün 5’inci kez sokaklara çıktı.

Macron'un vaatleriyle yetinmeyen "Sarı Yelekliler", Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplanmaya başladı.

PARİS’TE HAYAT DURDU

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, eylemcilere terör endişesi nedeniyle sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulunsa da, "Sarı Yelekliler" tüm çağrıları duymazdan gelerek eylemlerine devam ediyor.

Sarı Yelekliler Paris’i felç etti

Ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'te 8 bin polis ile 14 zırhlı araç bulunuyor.

YOLLAR KAPALI, SEFERLER İPTAL

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı seferleri de durduruldu.

Sarı Yelekliler Paris’i felç etti

Sokaklarda gördüğü her sivilin üzerini arayan Fransız güvenlik güçlerinin, eylemlere önlem olarak kapattığı yollar nedeniyle hayatın durduğu Paris, akıllara savaş halinde abluka altına alınan şehirleri getiriyor.

Sarı Yelekliler Paris’i felç etti

Sarı Yelekliler Paris’i felç etti

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