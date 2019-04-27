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Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

Fransa'nın genelinde Sarı Yelekliler eylemi devam ederken, başkent Paris'te yapılan eylemle basın kuruluşlarının tarafsız olması hep bir ağızdan istendi.

İHA | 27.04.2019 - 16:56..
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Sarı Yelekliler Kasım ayından beri her Cumartesi devam eden eylemlerin medyada tarafsız yayınlanmasını talep ediyor.

Bu taleplerine karşılık olarak da medya kuruluşları yapılan eylemle tarafsızlığa çağırıldı.

TARAFSIZ YAYIN İSTEDİLER

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce Sarı Yelekli "Medyaya Yürüyüş" gösterisine katıldı.

Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

Paris'te büyük basın kuruluşlarının binalarına yürüyen Sarı Yelekliler, kasım ayından bu yana devam eden eylemlerinin tarafsızca yayınlanmasını istedi.

"YALANCILAR"

Ayrı ayrı kafileler halinde gelip birleşen eylemciler, basın kuruluşlarının önünde “Yalancılar” diye bağırarak slogan attı.

Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

SAYI ARTTI

Öğleden sonra yerel saat ile 1'de kanallara ve diğer basın kuruluşlarına yürüyen eylemcilerin sayısının arttığı bildirildi.

Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

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