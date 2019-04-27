Sarı Yelekliler Paris'te eylem yaptı

Sarı Yelekliler Kasım ayından beri her Cumartesi devam eden eylemlerin medyada tarafsız yayınlanmasını talep ediyor.

Bu taleplerine karşılık olarak da medya kuruluşları yapılan eylemle tarafsızlığa çağırıldı.

TARAFSIZ YAYIN İSTEDİLER

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce Sarı Yelekli "Medyaya Yürüyüş" gösterisine katıldı.

Paris'te büyük basın kuruluşlarının binalarına yürüyen Sarı Yelekliler, kasım ayından bu yana devam eden eylemlerinin tarafsızca yayınlanmasını istedi.

"YALANCILAR"

Ayrı ayrı kafileler halinde gelip birleşen eylemciler, basın kuruluşlarının önünde “Yalancılar” diye bağırarak slogan attı.

SAYI ARTTI

Öğleden sonra yerel saat ile 1'de kanallara ve diğer basın kuruluşlarına yürüyen eylemcilerin sayısının arttığı bildirildi.