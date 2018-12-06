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'Sarı Yelekliler' protestosuna katılan Türk elini kaybetti

Akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı Yelekliler"e katılan 50 yaşındaki Ayhan isimli bir Türk'ün, gösteri sırasında elinde el bombası patladı.

İHA | 06.12.2018 - 17:17..
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Fransa’nın Joué-ls-Tours şehrinde yaşayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ayhan isimli bir Türk, iş arkadaşlarıyla birlikte akaryakıt zamlarını protesto etmek için geçtiğimiz cumartesi günü "Sarı Yelekliler"in eylemine katıldı.

BACAĞI DA YANDI

Türk vatandaşı, eylem alanında bulunan çocukları korumak için atılan bir el bombasını eline aldı. O anlarda patlayan el bombası sağ elini kaybetmesine ve bacağının yanmasına neden oldu. Avukatı Abed Bendjador "Gösteri sırasında, bir el bombası onun yanına düştü, etrafta çocuklar olduğu için refleks olarak el bombasını eline aldı" ifadelerini kullandı.

'Sarı Yelekliler' protestosuna katılan Türk elini kaybetti

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ağır yaralı bir şekilde Tours Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, hemen ameliyata alındı. Bendjador "Sağ elini kaybetti, sağ bacağı da yanmıştı. Zorlukla iyileşiyor, ama iş arkadaşlarının desteğinden çok etkilendi" ifadelerini kullandı.

Ayhan’ın iş arkadaşları ona destek olmak için yardım kampanyası düzenledi. Meslektaşı Mario, Ayhan hakkında "Bizim için bir baba gibi, bir ağabey" derken "Olanlardan çok etkilendik. Bu yüzden ona maddi anlamda destek olmak için bir yardım kampanyası başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Abed Bendjador, hukuki işlemlere başlamak için de hastaneden taburcu olmasını beklediklerini açıkladı.

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