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Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

Sarı yelekliler bir kez daha seslerini duyurmak için gösteri çağrısı yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 03:30..
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Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını yetersiz bulan "Sarı Yelekliler", sosyal medya üzerinden başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden sokakta olacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macron'un asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam ve 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından kesinti yapılmayacağı açıklamalarını yetersiz bulan göstericiler, başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü yeniden gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

HÜKÜMETTEN DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Gösterilerin gündeminden çıkmasını isteyen hükümet ise "Sarı Yelekliler'den" sokağa çıkmamalarını istedi. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg’daki silahlı saldırıdan sonra göstericilerden cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini talep etti.

Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

SARI YELEKLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Fransa'da "Sarı Yelekliler'in" önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle ve "sarı yeleklilerin" sözcülerinden Priscillia Ludosky, Versay Sarayı'nın yakınında bulunan ve 1789 Fransız ihtilalinin sembollerinden Jeu de Paume Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi.
Hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri yapacaklarını belirten Nicolle, insanların gösteriler için daha fazla kenetlendiğini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını söyledi.

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