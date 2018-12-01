Sarı Yelekliler'in protestosu Hollanda'ya sıçradı

Fransa ve Belçika'nın ardından Hollanda'da "Sarı Yelekliler" protestoları başladı. Fransa'daki gösterilere destek olmak isteyen binlerce kişi Lahey'de destek gösterileri düzenledi.

HOLLANDA'DA GÖSTERİLER BAŞLADI

Fransa ve Belçika'da sokakları yakıp yıkan göstericiler, bu sefer de Hollanda'yı hedef aldı. Eylemciler Lahey'de bulunan Parlamento binasının önünde toplanarak sloganlar attı, Paris'teki göstericilere destek verdi.

Lahey'deki gösterilerde çok sayıda polis ve kolluk kuvveti de görev aldı. Atlı birlikler olay çıkmaması için çevreyi kuşattı, tetikte bekledi.

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AVRUPA BAHARI

Öte yandan, Fransa ve Belçika'nın ardından "Sarı Yelekliler" protestosu Hollanda'ya da sıçrarken, Facebook üzerinde açılan bir sayfada, Lahey'de on binlerce "Sarı Yelekliler"in katılımıyla bir protesto çağrısı yapıldı.

Binlerce kişi eyleme destek verirken, Hollandalılar, yüksek akaryakıt fiyatlarından düşük emekli maaşlarına kadar, hükümetin uygulamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getiriyor. Avrupa'nın üç büyük ülkesinde yaşanan bu olaylar Avrupa baharı olarak adlandırılıyor.

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