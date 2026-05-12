Sarıkamış'ta kar bereketi: Kayak sezonu nisan sonuna kadar uzadı

Türkiye’nin “kristal kar”ıyla ünlü kayak merkezlerinden Sarıkamış Ski Center, bu yıl kış turizminde en hareketli sezonlarından birini yaşadı. Yoğun kar yağışı sayesinde pistlerin uzun süre açık kalması, hem kayak tutkunlarına unutulmaz bir sezon yaşattı hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağladı.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaşmasıyla birlikte normalde mart ayında kapanmaya başlayan kayak pistleri, bu yıl nisan ayının sonuna kadar hizmet verdi. Uzayan sezon, yerli ve yabancı turistlerin Sarıkamış’a ilgisini artırdı.

KRİSTAL KARLA BAHARA KADAR KAYAK KEYFİ

Dünyada yalnızca sayılı kayak merkezlerinde görülen kristal kar yapısıyla öne çıkan Sarıkamış, sarıçam ormanları arasından geçen pistleriyle bu sezon da ziyaretçilerini büyüledi.

Kış sporları tutkunları, bahar aylarına rağmen kar kalitesini koruyan pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Profesyonel sporcuların yanı sıra amatör kayakçılar da uzun süren sezon nedeniyle bölgeyi tercih etti.

Kayak merkezinde özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken doğayla iç içe pistler, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sundu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜKSELDİ

Sezon boyunca bölgedeki otellerde yoğun hareketlilik yaşandı. Özellikle sömestir tatili döneminde ve hafta sonlarında birçok tesis tam kapasiteye ulaştı.

Turizm işletmecileri, bu yıl beklenen kar yağışının gerçekleşmesinin sezonun verimli geçmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Rezervasyonların beklentilerin üzerine çıktığını ifade eden işletmeciler, Sarıkamış’ın her geçen yıl daha fazla tercih edilen bir kış turizmi destinasyonu haline geldiğini vurguladı.

Uzayan sezonun otellerden restoranlara, kayak ekipmanı kiralama noktalarından ulaşım sektörüne kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturduğu kaydedildi.

“KAR BOLDU, SEZON ÇOK HAREKETLİ GEÇTİ”

Sarıkamış’ta faaliyet gösteren Habitat Hotel Genel Müdürü Sevgi Bülbül, sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi:

“Bu sene karın erken yağmasıyla sezonumuz erken başladı. Kar bol olduğu için sezon çok güzel geçti. Otelimizde doluluk oranları oldukça iyiydi. Sezon kapanmasına rağmen halen daha kar bulunuyor. Gönül isterdi ki biraz daha devam etsin. Genel anlamda çok güzel bir sezon yaşadık.”

BAHAR VE KIŞ AYNI KAREDE BULUŞTU

Nisan sonuna kadar kayak yapılabilen Sarıkamış’ta, zirvelerde kar örtüsü korunurken alt kesimlerde baharın renkleri kendini göstermeye başladı.

Sarıçam ormanları arasındaki beyaz pistlerin çevresinde yeşilin hakim olmaya başlaması, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Beyaz kar örtüsü ile baharın canlı renklerinin bir araya geldiği manzara, özellikle doğa fotoğrafçıları ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

TURİZMCİLER GELECEK SEZONDAN UMUTLU

Bölgedeki turizmciler, bu sezon yaşanan yoğun ilginin gelecek yıllar için umut verici olduğunu belirtiyor.

Sarıkamış’ın uzun pistleri, doğal güzellikleri ve kaliteli kar yapısıyla Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, bölgenin uluslararası alanda daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getiriyor.

Öte yandan sezonun uzun sürmesi sayesinde bölgedeki ekonomik canlılığın arttığı, esnafın da yoğun geçen dönemden memnun olduğu öğrenildi.

SARIKAMIŞ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kar örtüsünün halen etkisini sürdürdüğü Sarıkamış Kayak Merkezi havadan da görüntülendi. Zirvelerde beyaz örtünün hakimiyetini koruduğu bölgede, sarıçam ormanları arasındaki pistlerde oluşan manzara görsel şölen sundu.

Havadan çekilen görüntülerde, kışın beyazı ile baharın yeşilinin aynı karede buluştuğu eşsiz doğa manzaraları dikkat çekti.