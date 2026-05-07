Sarımsağın yeşil kısmı yenir mi: Aylarca taze tutmanın püf noktaları

Mutfakların temel taşı sarımsakta sıkça rastlanan yeşil çekirdek oluşumu, tüketiciler arasında hijyen ve lezzet tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Birçok kişi filizlenen bu sarımsakları bozulduğu gerekçesiyle doğrudan çöpe atıyor.

Uzmanlar sarımsağın ne zaman tabağa, ne zaman çöpe gitmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

YEŞİLLENMİŞ SARIMSAK YENİR Mİ?

Uzmanlara göre sarımsağın içinde görülen küçük yeşil çekirdek, bitkinin çimlenmeye başladığını gösterse de bu durum her zaman ürünü tüketilemez hale getirmiyor.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, dişin içinde oluşan küçük yeşil filiz sarımsağın tamamen bozulduğu anlamına gelmiyor. Bu aşamadaki sarımsak, çekirdek çıkarılarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Ancak filiz büyüdükçe tatta belirgin bir acılaşma meydana gelebiliyor.

Yeşil filizlenen sarımsak, taze haline göre daha keskin ve hafif acı bir aroma kazanabiliyor. Özellikle çiğ tüketilen yemeklerde bu fark daha belirgin hissedilirken, pişirme işlemi sırasında acı tat büyük ölçüde azalıyor.

SAKLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

Sarımsağın erken filizlenmesini önlemek için serin, kuru ve karanlık ortamda saklanması öneriliyor.

Ayrıca bütün halde saklanan sarımsak, tek tek dişlere ayrılmış sarımsaklara göre daha uzun süre tazeliğini koruyor.