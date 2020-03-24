Sarımsak fiyatını ikiye katladı

Sarımsak fiyatları bir anda yüzde 100 zamlandı.

Daha önce kilosu 25-30 TL olan sarımsak semt pazarlarında 60 TL’ye satılmaya başlandı.

YÜZDE 100 ZAMLANDI

Sarımsağın, koronavirüsün Türkiye’de görülmesi ile en çok alınan ürün haline geldiğini belirten pazarcı Ramazan Özer, “Kokusu nedeniyle pek çok kişinin uzak durmaya gayret ettiği sarımsak, en fazla rağbet gören ürünlerden biri oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve gribal virüslere karşı ciddi etkisi nedeniyle sarımsağa olan ilgi artınca fiyatlar da birden yüzde 100 arttı." dedi.

KİLO İLE ALINMIYOR

"Kısa süre önce 25-30 TL’ye alıp sattığımız sarımsağı virüs nedeniyle bu günlerde 55-60 TL’ye toptan almaya başladık." diyen Özer, kilo ile alınmadığını da sözlerine ekledi.

GÜÇLENDİRİCİ ETKİYE SAHİP

Sarımsağın antibakteriyel ve virüs karşıtı olduğu, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip olduğunu biliniyor. Güçlü bir selenyum kaynağı olan sarımsağın, sağlıklı bir yaşam için mutlaka tüketilmesi gerekiyor.