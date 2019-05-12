Sarımsak fiyatları giderek yükseliyor

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından patates, soğan, limon gibi bazı sebze ve meyvelerin fiyatlarında fahiş derecede artışlar yaşanmıştı.

TARLA ÇIKIŞ FİYATI ÇOK YÜKSELDİ

Patates ve soğan hasadının başlamasıyla fiyatların düşmesi sevincini yaşayan tüketiciye kötü haber sarımsaktan geldi. Geçen yıl tezgahlarda ve marketlerde bile kilosu 10 liraya ulaşmayan kuru sarımsak, bu yıl tarladan 10 liraya satılması hedefleniyor. Geçen kilosu 6 lira civarında olan kuru sarımsak, geçen yılki sezon sonunda ise kilosu 1 liraya kadar düşmüştü.

Bu yıl ise başlayan sarımsak hasadıyla birlikte üretici yeşil sarımsağın kilosu 4-5 liradan satıyor. Kuru sarımsakta yeni hasat için yaklaşık bir ay daha tüketicinin beklemesi gerektiğini söyleyen üretici, kuru sarımsağın kilosunu ise 10 liradan satmayı hedefliyor.

"REKOLTE DÜŞÜK OLDU"

Gaziantep'te Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban ovasındaki sarımsağın üretiminin 3 yıl içinde sürekli değiştiğini de belirterek, 2017 yılında 30 bin dönüme çıkan sarımsak ekili arazinin bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü kaydetti. Altun, "2017’de 30 bin dönüme yakın sarımsağımız vardı. 2018’de 20 bin dönümün üzerinde sarımsağımız vardı. Geçen sene düşük fiyatla satılınca, bu sene üretimi de düştü. Şu anda 10 bin dönümde ekili sarımsak var. Bu yıl ülke genelinde sarımsak rekoltesi düşük oldu. Bu da Araban ovasında sarımsak eken çiftçiye yaradı" diye konuştu.







