Sarıyer’de çift nikahtan önce sandığa gitti

Onur ve Büşra Çam çifti, düğün töreni öncesi vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Sarıyer’de bulunan Dumlupınar İlkokulunun yolunu tutu.

Çam çifti alkışlar eşliğinde gelin ve damatlıkla oy kullanacakları salona girdi. Oylarını kullanan çift, oy pusulasını 2147 nolu sandığa birlikte attı.

Sandık görevlilerinin “Düğüne biz de davetli miyiz?" sözleri üzerine çift "Evet” yanıtını verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çift, daha sonra alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı.

Nikahtan önce sandığa gittiler

“İKİ HEYECANI BİRLİKTE YAŞADIK”

İki heyecanı birlikte yaşadığını söyleyen Onur Çam, ”Bugün buraya eşimle birlikte vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Oy kullanmayan bütün vatandaşları da oy kullanmaya davet ediyoruz. Bugün iki heyecanı birlikte yaşadık. Hem seçim heyecanı hem de birazdan düğüne yetişeceğiz. İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlısı neyse o olsun. Bir oy bile olsa bizim için yeterli. Buradan Kağıthane Nurtepe’ye geçeceğiz, düğünümüzü yapacağız” şeklinde konuştu.















