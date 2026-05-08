Sarıyer'de esnaf kavgası dehşete dönüştü: Yaşlı ev sahibi sopayla darbedildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi sınırlarında yaşandı. İddiaya göre taraflar arasında yıllardır süren kira ve tahliye anlaşmazlığı, yeniden karşı karşıya gelinmesiyle tırmandı.

YILLAR SÜREN HUSUMETİN ARKA PLANI

74 yaşındaki Taner Koz, 2018 yılında iş yerini Hüseyin A. isimli kişiye kiraladığını, ancak uzun süre kira ödenmemesi nedeniyle hukuki süreç başlattığını söyledi.

Mahkeme kararıyla tahliye edilen iş yerinin ardından taraflar arasındaki gerginliğin arttığı, tehditlerin devam ettiği öne sürüldü.

TABELA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Hüseyin A., daha sonra Vakıflar’a ait bir alanı kiralayarak Koz’un evinin önüne tabela yerleştirdi. Bu duruma tepki gösteren ev sahibi ile eski kiracı arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştü.

SOPAYLA SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 74 yaşındaki Taner Koz’un yere düştüğü, saldırganın elindeki sopayla başına ve sırtına defalarca vurduğu anlar yer aldı.

Olay sırasında çevredeki vatandaşların müdahalesinin gecikmesi de dikkat çekti.

“ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORDUM” İDDİASI

Saldırıya uğrayan Taner Koz, daha önce de ölümle tehdit edildiğini ve silahlı saldırıya maruz kaldığını öne sürdü. Koz, yaşadığı süreci “uzun süredir devam eden bir baskı” olarak nitelendirdi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA: “SİSTEMATİK BİR TEHDİT VAR”

Müvekkili hakkında açıklama yapan avukat İrfan Sütlüoğlu, olayın münferit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim uzun süredir sistematik tehdit ve baskıya maruz kalıyor. Sadece kendisi değil, biz de tehdit ediliyoruz.”

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, şüpheli hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.