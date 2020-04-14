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Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyonetin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

İHA |
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Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

İstanbul Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi, Kemerburgaz’dan Kağıthane istikametine giden Serkan Yaşar idaresindeki 06 JRN 20 plakalı gıda malzemesi yüklü kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkıp refüjü aştıktan sonra tabelaya çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çarpma sonucu sürücü Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise kaza yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrasında itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeyle ambulansa götürülen Serkan Yaşar’ın yapılan tetkikleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar’ın cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Yaşar’ın bir yakını ise ayakkabısını yerden aldı. Kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü

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