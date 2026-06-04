Sarıyer'de kene alarmı: Mahalleli ilaçlama istedi

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde son günlerde görülen çok sayıda kene, bölgede yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oldu.

Özellikle yeşil alanlar ve otluk bölgelerde yoğunlaştığı belirtilen keneler nedeniyle mahalle sakinleri, yetkililere defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti.

MAHALLELİ TEDİRGİN: "BİR HAFTADIR DEVAM EDİYOR"

Bölge sakinleri, yaklaşık bir haftadır kene sorununun giderek arttığını ve özellikle akşam saatlerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Vatandaşlar, çocukların oyun alanlarının da risk altında olduğunu söyleyerek durumdan ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.

Bir mahalle sakini, belediyeye yapılan başvurulara rağmen herhangi bir müdahale görmediklerini belirterek, “Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi” ifadelerini kullandı.

"MAZGALLAR TEMİZLENMİYOR"

Bölgedeki bazı vatandaşlar ise kene artışının altyapı ve temizlik sorunlarından kaynaklandığını öne sürdü. Özellikle mazgalların düzenli temizlenmediğini savunan mahalleli, Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını söyledi.

"İLK KEZ BU KADAR YOĞUN GÖRÜYORUZ"

Mahallede uzun yıllardır yaşayan vatandaşlar, daha önce bu ölçüde bir kene yoğunluğu ile karşılaşmadıklarını belirtti. Bir esnaf, son bir hafta içinde yüzlerce keneyle karşılaştıklarını öne sürerek durumun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Vatandaşlar, özellikle çocukların dışarı çıkamaz hale geldiğini ve günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

"45 YILDIR BURADAYIM, İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Mahalle sakinlerinden bazıları ise bölgedeki kene artışının daha önce görülmediğini vurguladı. Uzun yıllardır Ayazağa’da yaşadığını belirten bir vatandaş, “45 senedir buradayım, şimdiye kadar böyle bir kene görmemiştik” diyerek yaşanan duruma dikkat çekti.

"SOKAKTA KENE OLDUĞUNA İNANMAYANLAR OLDU"

Bazı vatandaşlar ise kene yoğunluğunun sokaktan geçenler tarafından bile başlangıçta inanılmadığını aktardı. Bir mahalle sakini, keneleri topladığını ve insanlara göstermek zorunda kaldığını belirterek durumun ciddiyetini vurguladı.

VATANDAŞLAR ACİL İLAÇLAMA BEKLİYOR

Mahalle sakinleri, kene sorununa karşı acil ilaçlama yapılmasını talep ederken, özellikle çocukların ve evcil hayvanların risk altında olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, yetkililerden bölgeye ivedilikle müdahale edilmesini istiyor.