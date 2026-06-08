Sarıyer'de otomobilin camından silah gösterince gözaltına alındı: Silah oyuncak çıktı
İstanbul Sarıyer'de elindeki silahı camdan dışarı çıkartarak araç kullanan sürücünün görüntüleri, sosyal medyada yayıldı. 23 yaşındaki sürücü gözaltına alındı; elindeki silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde elinde tuttuğu silahı otomobilin camından dışarı göstererek araç kullanan bir sürücünün görüntüleri, sosyal medyada dolaşıma girdi.
Büyük tepki toplayan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerdeki aracın plaka bilgilerinden, sürücünün 23 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi.
E.K., polis ekiplerince evinden gözaltına alındı.
OYUNCAK ÇIKTI
Görüntülerde elinde görünen silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
E.K.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)