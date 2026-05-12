Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
İstanbul Sarıyer’de seyir halindeyken dumanlar yükselen İETT otobüsü, kısa sürede alev topuna döndü. Yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önlerken tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Bugün saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy yolu Adnan Menderes Caddesi üzerinde, 59RK hattında sefer yapan 34 TP 7190 plakalı İETT otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden şoför, aracı hızla yol kenarına çekerek yolcuları indirdi.
ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI
Otobüsten kısa süre sonra yükselen alevler, hızla tüm aracı sardı. Yangın sırasında otobüste yolcu bulunmaması, olası bir faciayı önledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çabaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangında hurda yığınına dönen İETT otobüsü, olay sonrası havadan görüntülendi. Görüntülerde aracın tamamen küle döndüğü görüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, teknik ekiplerin detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.
GAZETECİLERE ENGEL GİRİŞİMİ
Öte yandan İETT görevlilerinin, yanan otobüsü brandayla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı ve gazetecilere müdahalede bulunduğu anlar da kameralara yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.