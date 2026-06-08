Şarkıcı Berkay paylaştı: Değişik bir kızım var

Pop müziğin en çok dinlenen isimlerden Berkay, 2016 yılında model Özlem Ada ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, sık sık magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

3. KIZ GELİYOR

2017'de kızları Arya'yı, 2019'da ise Zeynep Mira'yı kucaklarına alan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirmişti. Ünlü çiftin bir kız bebek beklediği öğrenilmişti.

Evliliklerini gözlerden uzak ve mutlu bir şekilde sürdüren çiftten Berkay Şahin, son olarak sosyal medya hesabından büyük kızının son halini paylaştı.

"DEĞİŞİK KIZIM"

Ünlü popçu, araç içinden kızını şu sözleri paylaştı:

"Değişik bir kızım var... Kendine ait zevkleri ve aşırı özgüveni var! Kimseyi umursamadan yaşadığı her saniyeden tatlı tatlı keyif alıyor... Güzel yetişiyor"