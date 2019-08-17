Şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

90'lı yıllarda söylediği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren Devran Çağlar, geçtiğimiz gün Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü olarak bulundu.
ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan uçak ile Muğla’ya getirildi.
Devran Çağlar’ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami’de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
SANAT CAMİASININ VEFASIZLIĞI
Ünlü sanatçı Çağlar'ın cenazesine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yanı sıra, annesi Mihriban ve vatandaşlar da katılım gösterdi.
Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.