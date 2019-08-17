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Şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Devran Çağlar, bugün toprağa verildi.

İHA | 17.08.2019 - 16:05..
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90'lı yıllarda söylediği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren Devran Çağlar, geçtiğimiz gün Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü olarak bulundu.

Şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan uçak ile Muğla’ya getirildi.

Devran Çağlar’ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami’de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

SANAT CAMİASININ VEFASIZLIĞI

Ünlü sanatçı Çağlar'ın cenazesine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yanı sıra, annesi Mihriban ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.

Şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandı


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