Şarkıcı Edis’ten sahte hesap itirafı

Genç şarkıcı Edis Görgülü, önceki gün katıldığı şov programında samimi itiraflarda bulundu.

"BURADA YAKIŞIKLIYIM DİYE OTURDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kendisini ekstra yakışıklı bulmadığını söyleyen Edis Görgülü, "Çok yakışıklı, üçgen vücutlu şarkıcılar da var. Ben daha yeni yeni kilo vermeye başladım. Spor yapabilen birisi değilim, aksine yemek yemeyi çok seviyorum. Bu kadar yoğun bir günün içerisinde spora vakit ayıran kişileri de gerçekten tebrik ediyorum. Aslında en önemlisi şöyle bir gerçek var ki burada yakışıklıyım diye oturduğumu düşünmüyorum" dedi.

FAKE HESAP KULLANIYORUM

Eser Yenenler'in “Sahte sosyal medya hesabı kullanıyor musun” sorusuna hiç düşünmeden 'Evet' yanıtı veren Edis, “O kadar çok kişiyi takip ediyorum ki bazen gerçekten bende yoruluyorum." dedi.