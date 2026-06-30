Şarkıcı Gökhan Güney'in SMA'lı Eflin'in annesiyle yaşadığı diyalog tepkilerin odağında

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Bozağaç Yaylası’nda düzenlenen Yörük Türkmen Festivali’nde sahne alan Gökhan Güney, SMA Tip 1 hastası Eflin Sönmez’in annesi Elif Sönmez ile sahnede yaşadığı diyalog nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

"BEN BİRAZ ŞARKI SÖYLEYEYİM KUSURA BAKMA"

Festival sırasında yardım kampanyasına destek çağrısı yapmak üzere sahneye çıkan anne Elif Sönmez konuştuğu sırada Güney’in, “Burada 19 tane muhtar var, onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma” sözleri tepki çekti.

Kısa sürede yayılan görüntülerde sanatçının anneyi susturduğu iddia edilirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Gelen eleştirilerin ardından yazılı bir açıklama yapan Gökhan Güney, yaşananların bağlamından koparıldığını savundu.

Konser sırasında yardım kampanyasından haberdar olmadığını ifade eden sanatçı, eşi aracılığıyla aileyle iletişime geçildiğini ve ücretsiz konser dahil her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

Açıklamasında, “Sahnedeyken konudan habersizdim. Buna rağmen eşim, o esnada ailenin yakınlarıyla görüşerek elimizden gelen desteği vereceğimizi iletti. O an söylediğim ‘Allah şifa versin’ sözünün bile duyarsızlık olarak değerlendirilmesi beni gerçekten üzdü” ifadelerine yer veren Güney, kampanyanın mahalle muhtarlarının desteğiyle daha güçlü ilerleyebileceğini düşündüğünü ancak bunun yanlış anlaşıldığını kaydetti.