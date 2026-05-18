Şarkıcı Göksel kendini anlattı: Ocağı unuturum sevgilimi unutmam

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talihe', 'Acıyor' ve daha birçok şarkıyla pop müziğin sevilen isimlerinden olan 54 yaşındaki şarkıcı Göksel, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’de özel hayatına dair konuştu.

İşte açıklamalarından ara başlıklar:

"MÜZİK TARAFIM BABAMDAN"

"Çok hayalperest ve tuhaf bir çocuktum. Hep dışarıda olmak isterdim.

Annem çok şiir yazıyordu. Ama müzik tarafım babamdan geliyor. Babam bizi şarkı söyleyerek uyandırırdı.

Bayram ziyaretlerinde ailemizde herkes tek tek şarkı söylerdi.

Psikoloji istiyordum, felsefe okudum.

"SEVGİLİMİ UNUTMAM"

Çok unutkanım. Ocağın altını kapatmayı unuturum. Gençken aldatıldığımı çok geç anlamıştım. Artık cin gibiyim. Ocağı unuturum sevgilimi unutmam.

Çok küfürlü müzikleri dinleyemiyorum.

Göründüğüm kadar sakin değilim hatta hiperaktifim.

Yıllar geçtikçe işkolik bir insana dönüştüm.

Çok disiplinli ve meraklı biriyim.

Aşil tendonum yırtılınca kick boks’u bıraktım."