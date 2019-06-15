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Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

Bayram tatilinde 3 günde 650 bin lira kazanan Gülşen'in muhasebecisi vergi dairesine çağrıldı.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 11:21..
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Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

Ramazan Bayramı tatilini fırsata çeviren ünlüler, katıldıkları programlarla ceplerini doldurdu.

Tatilde en çok kazanan isimlerden biri ise şarkıcı Gülşen oldu.

3 GÜNDE 650 BİN LİRA

Sadece 3 günlük program kapsamında 650 bin lira kazanan Gülşen, maliye ekiplerinin radarına girdi.

VERGİ İNCELEMESİ

Gülşen'in verdiği vergilerin araştırılması için muhasebecisiyle iletişime geçildi ve tüm faturalarla defterlerin incelenmesi için vergi dairesine çağrıldı.

Şarkıcı Gülşen maliyenin radarında

"HADİSE BENİM KADAR ALAMAZ"

Gülşen ile Hadise arasında bu konuda bir gerilim yaşanmıştı.

En çok kazananın kendisi olduğunu söyleyen Gülşen, "Hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" ifadelerini kullanmıştı.

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