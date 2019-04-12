Şarkıcı Kıraç'tan İngilizce eğitime tepki

Yirmi yılı aşkın süredir müzik yapan ve şarkılarıyla büyük bir kitleye hitap eden Kıraç dünya ve hayatla ilgili kaygılarının olduğunu ifade ederek, çocuklarının okulda İngilizce öğrenmekte zorlandığını söyledi.

Kıraç'ın açıklamalarından bir kısım şöyle: "Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor."

BERNA LAÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

Çocukları öğrenemediği için İngilizce dersinin kaldırılmasını isteyen Kıraç'a, sosyal medyadan tepkiler yağdı. Berna Laçin, Türkiye'de İngilizce eğitimin kaldırılmasını isteyen şarkıcı Kıraç'a tepki gösterdi.

Laçin, Kıraç'ı kastederek, "E yolla İngilizce eğitim vermeyen okula be arkadaş, okuldan bol ne var memlekette! Sen yollama belki başkası yollar, ona da karışma ama" dedi.

Laçin, "Bu devirde bir İngilizce yetmez zaten, ne kadar çok dil bilir o kadar dünya vatandaşı olur çocuklar. Dün, bir yazar, Alman eşinin sadece İngilizce bildiğinden ve bunun yetersiz olduğundan söz ediyordu! Yeni nesil dünya vatandaşı olmalı bunu ne kadar erken kavrarsak o kadar iyi" diye yazdı.

YALNIZ DEĞİLİM

Yalnız olmadığını, destek beklediğini söyleyen şarkıcı Kıraç, sosyal medya üzerinden kendini destekleyen içerikler paylaşmaya devam etti.

Yurt dışında eğitim alan, Oktay Sinanoğlu'nun İngilizce hakkındaki görüşlerini hatırlatan bir paylaşım yaptı.





YENİ ALBÜMÜ ÇIKIYOR

Kıraç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yeni albümünün tanıtımını yapmıştı. Kıraç'ın “Adsız” Yeni albümüm “Beni Ben Yapan Şarkılar” da belki de en az bilinen şarkı. Bu şarkıyı Cem Karaca bana “Evlat! Bu şarkıyı mutlaka söylemelisin” diye önermişti. " tweetini atması yeni albümünün reklamını mı yapıyor sorularını akıllara getirdi.



