Şarkıcı Kubat 20 kilo verdi! Zayıflama sırrını da verdi

Bir dönemin popüler şarkıcılarından Kubat, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kubat'ın değişimi dikkat çekti. 5 ayda 20 kilo veren Kubat adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

DÜZENLİ SPOR SAĞLIKLI BESLENME

Kubat'ın nasıl zayıfladığı da merak edildi. Kubat uzun zamandır sıkı bir programda olduğunu açıkladı. Düzenli spor ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat'ın, aynı zamanda disiplinli bir beslenme programı uyguladığı söyledi.