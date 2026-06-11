Şarkıcı Kutsi'den Doktorlar itirafı: 20 yıldır beddua işitiyorum

Başrollerinde Yasemin Özilhan, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy gibi isimlerin olduğu Doktorlar dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.

Özellikle "Doktor Levent" ve "Ela" arasındaki inişli çıkışlı ve duygusal aşk hikâyesi izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Levent'in Ela'yı terk ettiği sahne uzun yıllardır sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Sahnede olan kutsi'ye bir hayranı "Ela'yı neden bıraktın?" sorusu bağırılarak dile getirildi. Beklenmedik soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kutsi, salondaki ilgiyi de üzerine çekti.

"20 YILDIR BEDDUA EDİYORLAR"

Ünlü sanatçı, "Ama bu bir soru değil ki bu bir başlık. Niye beni suçluyorsun? Onu Levent'e soracaksın. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum" sözleriyle hem güldürdü hem de dikkat çekti.