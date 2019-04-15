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Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vereceği konseri raporlu olduğu gerekçesiyle iptal eden Niran Ünsal'ın, organizasyon şirketini 50 bin TL zarara uğrattığı öne sürüldü.

DHA | 15.04.2019 - 17:28..
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Şarkıcı Niran Ünsal'ın başı, Bursa Gemlik'te veremediği konser nedeniyle dertte.

Biletleri günler öncesinden satılan ve konserine rapor alarak gelmeyen Ünsal, organizasyon şirketini 50 bin TL zarara uğrattı.

BAŞKA KONSER İDDİASI

Ünsal'ın anlaşma yaptığı şirket ise şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede konsere katılmama gerekçeleri sıralanırken, ilginç bir iddiaya da yer verildi.

Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Buna göre Ünsal Gemlik'te olması gereken gecede, Balıkesir Erdek'teki konserdeydi.

İddianın sahipleri ve avukat Erdinç Sümer, suç duyurusunu adliyeye vermeden önce basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Avukat Sümer, "Konserin yapılacağı otele yemek ve mekan için ödeme yapan organizasyon şirketi, 300 kişiye konser bileti sattı. Konserin verileceği akşam dinleyiciler erken saatlerden itibaren söz konusu otelde yerlerini alıp, Ünsal’ı beklemeye başladılar. Saat ilerlemesine rağmen Ünsal’ın konsere çıkmaması üzerine dinleyiciler, organizasyon şirketine soru sormaya başladı. Organizasyon şirketi Ünsal’ı dinlemeye gelen müzikseverlere; Ünsal’ın konsere gelmeyeceğini söyleyerek, bu konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacakları sözünü verdiler.” dedi.

Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Organizasyon ortaklarından Seda Üre ise gece ile ilgili olarak, “Ünsal’ın konsere gelmemesi ile ilgili araştırma yaptık. Ünsal’ın aynı gece Erdek’te de konseri olduğunu ve kendi konser saatlerinde Ünsal’ın yine Erdek’te konserine devam ettiğini tespit ettik. Ünsal’ın raporla ilgili yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

Açıklamanın ardından avukat Erdinç Sümer, Ünsal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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